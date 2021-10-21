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Путин заявил, что Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией
Политика
Путин заявил, что Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Сочи, 21 октября. Россия будет стремиться к заключению мирного договора на тему Курильских островов с Японией, заявил президент страны Владимир Путин.

Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, российский лидер отметил, что новый премьер-министр Японии является опытным человеком.

«Думаю, мы будем наблюдать преемственность отношений», — высказался Путин.

По словам президента РФ, Москва стремится к мирному договору с Токио, несмотря на смену фигур на политической арене.

Ранее генсек Правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что проблему мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения, она является безотлагательной. Политик отметил, что необходимо быстрее решить проблему принадлежности Курильских островов, которые в Японии называют северными территориями.

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