Путин заявил о возможности исключения талибов из списка террористов

Сочи, 21 октября. Российская Федерация будет принимать решение об исключении представителей движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) в зависимости от их действий, рассказал глава государства Владимир Путин.

Соответствующим заявлением президент поделился во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи.

«Думаем, что мы движемся в этом ключе», — подчеркнул Путин.

Помимо этого, российский лидер отметил, что решение об исключении талибов из числа террористических движений должно приниматься на уровне Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что вопрос признания Правительства Афганистана другими государствами поднимался на заседании «московского формата». По его словам, говорить о международном признании «Талибана» можно будет тогда, когда его представители оправдают ожидания мирового сообщества.

1 Организация запрещена на территории РФ.