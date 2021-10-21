Путин назвал необходимым контртеррористическое сотрудничество России с США

Сочи, 21 октября. Глава российского государства Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, заявил, что совместная работа России и Соединенных Штатов против терроризма возможна, а также необходима.

Ранее президент рассказал, что встреча с президентом США Джо Байденом в Женеве была в целом продуктивной. При этом, он отметил, что ему показалось, будто Вашингтон действительно нацелен на возрождение отношений с Москвой.

Путин добавил, что считает косвенным влиянием своей встречи с Байденом увеличением товарооборота между Россией и США на 23%.