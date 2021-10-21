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Путин прокомментировал вероятность значительного подорожания воды в будущем
Экономика
Путин прокомментировал вероятность значительного подорожания воды в будущем
Федеральное агентство новостей

Сочи, 21 октября. Водные проекты могут стать одними из наиболее важных в ближайшем будущем. Но Россия еще не принимала масштабных решений в этой области. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин. Он сделал это заявление на форуме «Валдай».

Россия будет ответственно относиться к работе с питьевой водой. Он допустил, что именно она может стать одним из наиболее ценных ресурсов в будущем.

«Конечно, там кто-то говорит, что скоро вода будет стоить дороже, чем нефть, но пока мы не собираемся заниматься проектами поворачивания рек вспять. К этому надо относиться очень аккуратно», — заявил он.

Глава государства лично принимает участие в заседании дискуссионного форума. Участники обсудили ряд экономических вопросов: цены на газ, развитие Арктики и другие.

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