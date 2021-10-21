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Новый клип группы Maneskin на сингл Mammamia появился в Сети
Общество
Новый клип группы Maneskin на сингл Mammamia появился в Сети
wikipedia.org  /  Måneskin - собственная работа / CC BY-SA 4.0

Рим, 21 октября. Группа Maneskin представила новый провокационный ролик на трек Mammamia, в котором звезды фантазируют, как бы они могли убить солиста Дамиано Давида.

Участники итальянской группы Maneskin регулярно эпатируют публику и продолжают удерживать популярность после участия в конкурсе «Евровидение», где одержали громкую победу. Недавно музыканты снялись в новом клипе — ролик был создан для нового сингла Mammamia. Премьера видео состоялась на YouTube-канале Maneskin.

Prt Scr youtube.com / Maneskin Official

Трек Mammamia был написан вскоре после победы на «Евровидении». Вдохновением послужили многочисленные слухи, которые окружили звезд на фоне участия в конкурсе. Так, новый сингл помог артистам переосмыслить отношение к своей популярности, сексуальности и стереотипам об Италии.

Стоит отметить, что премьера сингла Mammamia была неоднозначно встречена публикой. Некоторые слушатели посчитали трек повторением предыдущего хита I Wanna Be Your Slave.

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