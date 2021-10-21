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Арабская коалиция начала операцию против хуситов в йеменской провинции Сана
Весь мир
Арабская коалиция начала операцию против хуситов в йеменской провинции Сана
wikipedia.org  /  Gordon Zammit

Сана, 21 октября. Арабская коалиция начала операцию против повстанцев-хуситов в йеменской провинции Сана, чтобы предотвратить атаки мятежников на гражданские объекты в Саудовской Аравии.

Руководство альянса сообщило, что в ходе боевых действий будет предпринимать «превентивные меры» по защите населения, и подчеркнуло опасность, которую боевики движения «Ансар Аллах» представляют для мировой стабильности. Коалиция заявила, что проявила «высочайшую степень сдержанности» после многократных ударов хуситов по саудовской инфраструктуре, но пообещала предпринять решительные действия и нейтрализовать эту угрозу, если нападения не прекратятся.

Ранее пять постоянных членов Совбеза ООН призвали к защите гражданских лиц в провинции Мариб, где продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и повстанцами. Во время телефонного разговора с губернатором этой провинции Султаном аль-Арадой главы миссий России, США, Великобритании, Франции и Китая в Йемене подчеркнули, что единственным способом положить конец войне является достижение мирного соглашения, которое будет устраивать все слои общества республики, в то время как военного решения кризиса не существует.

Губернатор, в свою очередь, сообщил о крайне тяжелой ситуации в провинции Мариб. На данный момент условия жизни населения продолжают ухудшаться, поскольку гуманитарные миссии не могут доставить продукты и лекарства жителям из-за непрекращающихся боестолкновений и обстрелов. Уже более двух недель арабская коалиция проводит в Марибе воздушную операцию, нанося точечные удары по позициям повстанцев, ежедневно рапортуя о десятках уничтоженных боевиков и технике. Тем не менее хуситы пока продолжают теснить правительственные войска, направляясь к административному центру провинции.

Также напряженная обстановка сохраняется и на юге, где мятежникам, несмотря на большие потери, удалось захватить в этом месяце три административных района провинции Шабва. 21 октября местные власти заявили о начале контрнаступлении правительственных войск, в ходе которого военнослужащим уже удалось освободить одну из баз, а также уничтожить и взять в плен несколько десятков хуситов. Как сообщили представители армии, среди убитых сторонников «Ансар Аллах» было не менее трех полевых командиров, однако потери понес и руководящий состав подразделений вооруженных сил.

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