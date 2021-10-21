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Кейт Миддлтон отправилась на благотворительное мероприятие в серьгах за 14 долларов
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Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон отправилась на благотворительное мероприятие в серьгах за 14 долларов
Global Look Press  /  I-Images

Лондон, 21 октября. Герцогиня Кейт Миддлтон выбрала необычный наряд для очередного выхода в свет. Супруга принца Уильяма отдала предпочтение роскошным туфлям от Ralph Lauren и дополнила образ серьгами за 14 долларов.

Кейт Миддлтон регулярно экспериментирует с модными образами: фешн-обозреватели неоднократно замечали герцогиню в одежде бюджетных брендов. Недавно супруга герцога Кембриджского вновь предпочла скромный наряд для встречи с представителями благотворительного фонда, работающего с зависимыми пациентами.

Герцогиня надела ярко-красную водолазку, к которой подобрала золотые серьги без драгоценных камней. Как оказалось, бижутерия была найдена в каталоге масс-маркет-магазина Asos, а цена аксессуара составила всего лишь 14,50 доллара. Кейт Миддлтон дополнила наряд плиссированной юбкой и элегантными туфлями от Ralph Lauren — их цена оказалась на порядок выше: 675 долларов. Герцогиня также захватила с собой сумочку DeMellier Nano Montreal стоимостью 395 долларов.

Кейт Миддлтон также имеет в коллекции украшений золотой браслет — подарок от герцогини Меган Маркл. Таким образом супруга принца Гарри пыталась сделать родственнице предложение мира, передает телеканал «360».

Несмотря на бюджетный аксессуар, наряд Кейт Миддлтон пришелся по вкусу не всем поклонникам королевской семьи. Плиссированную юбку герцогини за 845 тысяч фунтов признали слишком дорогой для благотворительного мероприятия.

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Кейт Миддлтон королевская семья красота
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