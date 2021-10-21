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Аналитики ВЦИОМ выяснили, что половина россиян поддерживает введение QR-кодов
Общество
Аналитики ВЦИОМ выяснили, что половина россиян поддерживает введение QR-кодов
pexels.com  /  Burst

Москва, 21 октября. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство опрошенных россиян поддержали допуск на массовые мероприятия и в общественные места по QR-кодам.

С данной мерой согласились 56% опрошенных. Кроме того, более половины респондентов (55%) высказались за обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для сотрудников ряда предприятий и организаций. Однако 40% выступили против такой инициативы.

Также две трети россиян (64%) проголосовали в поддержку обязательной вакцинации от коронавируса всех работников медицинских организаций. Так, 31% опрошенных заявил, что не готовы поддержать такую инициативу.

Согласно результатам исследования, 64% поддерживают продажу авиабилетов для поездок в другие страны и города России при наличии цифрового кода. Против этой меры высказались 32% опрошенных.

Программист Анатолий Лебедев ранее предупредил о новом виде мошенничества с опросами о вакцинации. Злоумышленники по телефону начали предлагать абонентам пройти «опрос», связанный с иммунизацией населения.

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вциом опрос вакцинация qr-код коронавирус
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