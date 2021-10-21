Путин заявил о необходимости самоуважения для эффективности российской «мягкой силы»

Сочи, 21 октября. Необходимо уважать себя, а не лезть из кожи вон для эффективности российской «мягкой силы». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент отметил, что не нужно лезть из кожи вон, чтобы доказывать кому-то, что Россия хорошая.

«Надо уважать себя», — призвал Путин.

Россотрудничество должно работать «в поле», а новый департамент МИД заниматься выработкой политики в гуманитарных сферах, сказала ранее посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова. Внешнеполитическое ведомство России намеревалось создать отдел, который будет работать над стратегией «мягкой силы». Дублирования с Россотрудничеством не планируется, уточнили дипломаты.