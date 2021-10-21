Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 21:38
21:32
Политика
Путин озвучил результат своей работы на посту президента России
21:31
Весь мир
Россия и Франция обсудили кризис безопасности Мали
21:29
Политика
Путин «снизил» перспективы ОБСЕ и Совета Европы на дальнейшее существование
21:26
Политика
Путин назвал ядерное оружие огромной ответственностью держав
21:24
Политика
Путин рассказал о поездках на электромобилях в Ново-Огарево
21:24
Общество
Фильмы Ридли Скотта и Уэса Андерсона выйдут в России позже запланированных дат
21:19
Шоу-бизнес
Показавшая нового жениха Волочкова обратилась к его бывшим возлюбленным
21:16
Шоу-бизнес
Башаров посоветовал обвинившей его в насилии экс-супруге Архаровой меньше пить
21:14
Шоу-бизнес
Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория показала фигуру после похудения на 20 кг
21:11
Общество
Отказавшаяся принять премию «Старушка года» Елизавета II отменила поездку из-за врачей
Все новости

Президент России поблагодарил страны Запада за санкции
1
Общество
Президент России поблагодарил страны Запада за санкции
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 21 октября. Эффект от контрмер, связанных с введением санкций в отношении России, оказался хорошим для страны. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что определенную роль в этом сыграла и политика импортозамещения. Кроме того, Россия вносит существенный вклад в продовольственную безопасность, наращивая экспорт своих товаров.

XVIII заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 18 по 21 октября. В мероприятии принимают участие эксперты из 45 стран мира. Они обсуждают важные вопросы, касающиеся безопасности, международных отношений, политики и экономики. Как сообщалось ранее, Путин спрогнозировал рост спроса на нефть в мире.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Президент России поблагодарил страны Запада за санкции
Владимир Путин санкции клуб валдай
1 комментарий