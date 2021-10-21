Президент России поблагодарил страны Запада за санкции

Сочи, 21 октября. Эффект от контрмер, связанных с введением санкций в отношении России, оказался хорошим для страны. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что определенную роль в этом сыграла и политика импортозамещения. Кроме того, Россия вносит существенный вклад в продовольственную безопасность, наращивая экспорт своих товаров.

XVIII заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 18 по 21 октября. В мероприятии принимают участие эксперты из 45 стран мира. Они обсуждают важные вопросы, касающиеся безопасности, международных отношений, политики и экономики. Как сообщалось ранее, Путин спрогнозировал рост спроса на нефть в мире.