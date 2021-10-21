Посольство РФ в Британии предостерегло Лондон от поставок вооружения Украине

Лондон, 21 октября. Поставки оружия Британией украинским военным могут привести к эскалации насилия и страданиям мирных жителей в Донбассе, заявили в посольстве России в Лондоне.

Накануне британские СМИ сообщили, что Лондон ведет переговоры с Киевом по продаже вооружений, в том числе ракет для флота и армии. Российские дипломаты отметили, что подобная сделка на фоне продолжающегося на Украине гражданского конфликта может привести к эскалации обстановки в Донбассе, передает РИА Новости.

«Лондону следовало бы не поощрять Киев на новые военные авантюры, а заняться разъяснительной работой с украинскими властями, побуждая их к выполнению Минских соглашений», — заявили в российском посольстве.

Дипломаты отметили, что Лондон предпочитает закрывать глаза на игнорирование Киевом взятых на себя обязательств. Отмечается, что украинская сторона стремится «заморозить» все возможности политического урегулирования.

Ранее сообщалось, что британская сторона предоставит Украине не только ракетное вооружение, но и два тральщика для ВМСУ. Это соглашение было заключено в рамках программы по модернизации военно-морских сил.