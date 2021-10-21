Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 21:38
21:32
Политика
Путин озвучил результат своей работы на посту президента России
21:31
Весь мир
Россия и Франция обсудили кризис безопасности Мали
21:29
Политика
Путин «снизил» перспективы ОБСЕ и Совета Европы на дальнейшее существование
21:26
Политика
Путин назвал ядерное оружие огромной ответственностью держав
21:24
Политика
Путин рассказал о поездках на электромобилях в Ново-Огарево
21:24
Общество
Фильмы Ридли Скотта и Уэса Андерсона выйдут в России позже запланированных дат
21:19
Шоу-бизнес
Показавшая нового жениха Волочкова обратилась к его бывшим возлюбленным
21:16
Шоу-бизнес
Башаров посоветовал обвинившей его в насилии экс-супруге Архаровой меньше пить
21:14
Шоу-бизнес
Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория показала фигуру после похудения на 20 кг
21:11
Общество
Отказавшаяся принять премию «Старушка года» Елизавета II отменила поездку из-за врачей
Все новости

Посольство РФ в Британии предостерегло Лондон от поставок вооружения Украине
Политика
Посольство РФ в Британии предостерегло Лондон от поставок вооружения Украине
pixabay.com  /  Free-Photos

Лондон, 21 октября. Поставки оружия Британией украинским военным могут привести к эскалации насилия и страданиям мирных жителей в Донбассе, заявили в посольстве России в Лондоне.

Накануне британские СМИ сообщили, что Лондон ведет переговоры с Киевом по продаже вооружений, в том числе ракет для флота и армии. Российские дипломаты отметили, что подобная сделка на фоне продолжающегося на Украине гражданского конфликта может привести к эскалации обстановки в Донбассе, передает РИА Новости.

«Лондону следовало бы не поощрять Киев на новые военные авантюры, а заняться разъяснительной работой с украинскими властями, побуждая их к выполнению Минских соглашений», — заявили в российском посольстве.

Дипломаты отметили, что Лондон предпочитает закрывать глаза на игнорирование Киевом взятых на себя обязательств. Отмечается, что украинская сторона стремится «заморозить» все возможности политического урегулирования.

Ранее сообщалось, что британская сторона предоставит Украине не только ракетное вооружение, но и два тральщика для ВМСУ. Это соглашение было заключено в рамках программы по модернизации военно-морских сил.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Посольство РФ в Британии предостерегло Лондон от поставок вооружения Украине
украина мид рф оружие лондон
Комментировать