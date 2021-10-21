Сенат Колумбии предложил создать комиссию для нормализации отношений с Венесуэлой

Богота, 21 октября. Сенат Колумбии предлагает создать парламентскую комиссию для нормализации двусторонних отношений с Венесуэлой, сообщает агентство Notimerica.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поприветствовал эту идею.

#ENVIVO | El presidente de #Venezuela, @NicolasMaduro, brinda declaraciones en el marco de la comisión binacional de trabajo entre Colombia y Venezuela https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/8vpuCCK7Xe — teleSUR TV (@teleSURtv) October 20, 2021

«Конгресс Колумбии отправил сообщение, в котором он призывает парламент Венесуэлы создать двустороннюю комиссию для начала переговоров и восстановления консульских, дипломатических, экономических, торговых и политических отношений», — отметил Мадуро.

Он добавил, что данная инициатива была единогласно одобрена Сенатом Венесуэлы, так как является способом нормализации отношений мирным путем.

«В Колумбии проживают 6000 венесуэльцев, нуждающихся в консульских услугах. В Венесуэле зарегистрировано такое же количество колумбийцев», — сказал президент.

Он отметил, что крайне важно обеспечить венесуэльских мигрантов консульской и дипломатической помощью в соседней стране.

#Mundo???? #20Oct | Iván Duque, presidente de #Colombia, se refirió a la decisión del Senado de esa nación de proponer a la Asamblea Nacional de #Venezuela electa en 2020 que se establezca una comisión binacional para abordar el posible restablecimiento de las relaciones pic.twitter.com/YAsjWtNczF — Venezuela_Activaa ???????? (@Vnezuela_Activa) October 21, 2021

Президент Колумбии Иван Дуке, в свою очередь, отверг инициативу, подчеркнув, что его правительство «отказывается признавать диктатуру наркоторговцев»

Двусторонние отношения

Ранее Дуке, который является одним из самых ярых критиков Николаса Мадуро, назвал нынешнее правительство Венесуэлы «наркодиктатурой» и потребовал проведения свободных, прозрачных и честных выборов.

Дуке также подчеркнул, что Мадуро предоставляет убежище и защиту членам незаконных вооруженных группировок, в том числе представителям «Армии национального освобождения» (ELN) и диссидентам Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).

Хотя венесуэльские власти отрицают обвинения, Дуке настаивает на том, что боевики планируют и осуществляют нападения на силы безопасности Колумбии с территории сопредельного государства.

Кроме того, колумбийский лидер призвал ООН и международное сообщество принять меры для урегулирования миграционного кризиса, связанного с притоком венесуэльцев в Колумбию. На территории государства проживают 1,8 млн граждан Венесуэлы, которые покинули страну из-за экономических проблем.