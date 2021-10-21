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Сенат Колумбии предложил создать комиссию для нормализации отношений с Венесуэлой
Весь мир
Сенат Колумбии предложил создать комиссию для нормализации отношений с Венесуэлой
twitter.com  /  Пресс-служба президента Колумбии

Богота, 21 октября. Сенат Колумбии предлагает создать парламентскую комиссию для нормализации двусторонних отношений с Венесуэлой, сообщает агентство Notimerica.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поприветствовал эту идею.

«Конгресс Колумбии отправил сообщение, в котором он призывает парламент Венесуэлы создать двустороннюю комиссию для начала переговоров и восстановления консульских, дипломатических, экономических, торговых и политических отношений», — отметил Мадуро.

Он добавил, что данная инициатива была единогласно одобрена Сенатом Венесуэлы, так как является способом нормализации отношений мирным путем.

«В Колумбии проживают 6000 венесуэльцев, нуждающихся в консульских услугах. В Венесуэле зарегистрировано такое же количество колумбийцев», — сказал президент.

Он отметил, что крайне важно обеспечить венесуэльских мигрантов консульской и дипломатической помощью в соседней стране.

Президент Колумбии Иван Дуке, в свою очередь, отверг инициативу, подчеркнув, что его правительство «отказывается признавать диктатуру наркоторговцев»

Двусторонние отношения

Ранее Дуке, который является одним из самых ярых критиков Николаса Мадуро, назвал нынешнее правительство Венесуэлы «наркодиктатурой» и потребовал проведения свободных, прозрачных и честных выборов.

Дуке также подчеркнул, что Мадуро предоставляет убежище и защиту членам незаконных вооруженных группировок, в том числе представителям «Армии национального освобождения» (ELN) и диссидентам Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).

Хотя венесуэльские власти отрицают обвинения, Дуке настаивает на том, что боевики планируют и осуществляют нападения на силы безопасности Колумбии с территории сопредельного государства.

Кроме того, колумбийский лидер призвал ООН и международное сообщество принять меры для урегулирования миграционного кризиса, связанного с притоком венесуэльцев в Колумбию. На территории государства проживают 1,8 млн граждан Венесуэлы, которые покинули страну из-за экономических проблем.

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венесуэла колумбия двусторонние отношения
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