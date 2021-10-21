Волонтеры Подольска помогли вернуться домой приезжим, которые оказались на улице

Подольск, 21 октября. Двое мужчин приехали в Москву на заработки, однако позже, оказавшись в трудных жизненных ситуациях, они решили вернуться домой. Волонтеры из Подольска помогли им с оплатой билетов.

Представители волонтерского движения «Милосердие-Подольск» регулярно помогают Центру социальной адаптации для лиц без определенного места жительства имени Глинки. Они обеспечивают нуждающихся лекарствами и прочими вещами, которые необходимы в быту, а центру поставляют необходимую медтехнику. Также в организацию иногда обращаются люди, которым требуется помощь.

После того как волонтеры узнали о необходимости быстрого отъезда домой двух мужчин, приехавших в российскую столицу на заработки, они перевели денежные средства. Таким образом, сотрудникам центра удалось оплатить билеты до Нальчика и Волгограда.

Один из подопечных приехал в Москву работать врачом. Однако его обманули с жильем и он потерял документы. У второго мужчины по приезду в столицу забрали документы и обманули с работой. Благодаря помощи неравнодушных людей в настоящее время они находятся дома.

Неравнодушный бездомный ранее помог найти потерявшегося ребенка в Екатеринбурге. Мальчик сам обратился к бездомному за помощью и попросил еду.