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Анастасия Макеева два года состояла в виртуальных «отношениях» с 23-летней девушкой из Анапы
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева два года состояла в виртуальных «отношениях» с 23-летней девушкой из Анапы
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 21 октября. Известная российская актриса Анастасия Макеева до начала отношений с бизнесменом Романом Мальковым состояла в виртуальных отношениях с неким Артемием Романовым, который не скупился на подарки для возлюбленной.

Своим знакомым актриса неоднократно говорила, что ее ухажер достаточно влиятельный человек и помогает ей в финансовых вопросах. Гостья студии телеканала «Россия-1» Кристина Романовская провела собственное расследование и выяснила, что все это время в виртуальных «отношениях» с Макеевой состояла некая 23-летняя Елена Чернышева из Анапы. Они считают ее мошенницей, разводящей людей на деньги.

«Эта девушка занималась мошенничеством в Сети. Когда она жила у меня, я видела ее переписку с жительницей Петербурга. Она писала: «Пришли мне фотографии груди». То есть выдавала себя за парня», — поделилась гостья студии.

Детектив Максим Заболотный для телешоу «Прямой эфир. Андрей Малахов» провел расследование, чтобы выяснить, кем на самом деле является бывший возлюбленный Макеевой. Когда к Чернышевой обратились журналисты, она даже не скрывала, что у нее есть фейковые страницы в соцсетях. С помощью специальных программ детектив выяснил, что при общении в Сети жительница Анапы использует поддельные фотографии.

Россия 1 / Prt Scr / Прямой эфир

Для того чтобы узнать, является ли Чернышева тем самым Артемием Романовым, ее попросили пройти проверку на полиграфе. Согласно его результатам, 23-летняя девушка никогда не переписывалась со звездой. Однако гости студии остались недовольны таким результатом и не поверили в него.

После свадьбы с Мальковым, которая состоялась летом в Крыму, жизнь Макеевой стала похожа на кошмар. Ее имя постоянно всплывает в Сети, ее обсуждают все вокруг. Ранее стало известно, что артистка попала в больницу. По предварительным данным, причиной стал нервный срыв, сообщает телеканал «360».

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прямой эфир россия-1 макеева
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