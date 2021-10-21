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Путин отреагировал на попытки ряда стран ограничить суверенитет России в Арктике цитатой из сказки
Экономика
Путин отреагировал на попытки ряда стран ограничить суверенитет России в Арктике цитатой из сказки
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 21 октября. Президент Владимир Путин в рамках пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал европейцам сказку про лису и волка. Так российский лидер прокомментировал ситуацию с Арктикой в преддверии трудной зимы.

Путин заявил, что если европейские страны продолжат покушаться на суверенитет России в Арктике, может возникнуть ситуация как в сказке с волком, который опускал хвост в реку и приговаривал: «Мерзни, мерзни, волчий хвост».

«Пусть попробуют», — высказался президент о попытках притеснения России в Арктике.

В рамках мероприятия лидер России спрогнозировал скорый спрос на нефть в мире. При этом он отметил, что не все страны могут нарастить темп добычи полезного ископаемого в нужном объеме.

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