Путин отреагировал на попытки ряда стран ограничить суверенитет России в Арктике цитатой из сказки

Сочи, 21 октября. Президент Владимир Путин в рамках пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал европейцам сказку про лису и волка. Так российский лидер прокомментировал ситуацию с Арктикой в преддверии трудной зимы.

Путин заявил, что если европейские страны продолжат покушаться на суверенитет России в Арктике, может возникнуть ситуация как в сказке с волком, который опускал хвост в реку и приговаривал: «Мерзни, мерзни, волчий хвост».

«Пусть попробуют», — высказался президент о попытках притеснения России в Арктике.

В рамках мероприятия лидер России спрогнозировал скорый спрос на нефть в мире. При этом он отметил, что не все страны могут нарастить темп добычи полезного ископаемого в нужном объеме.