Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 21:37
21:32
Политика
Путин озвучил результат своей работы на посту президента России
21:31
Весь мир
Россия и Франция обсудили кризис безопасности Мали
21:29
Политика
Путин «снизил» перспективы ОБСЕ и Совета Европы на дальнейшее существование
21:26
Политика
Путин назвал ядерное оружие огромной ответственностью держав
21:24
Политика
Путин рассказал о поездках на электромобилях в Ново-Огарево
21:24
Общество
Фильмы Ридли Скотта и Уэса Андерсона выйдут в России позже запланированных дат
21:19
Шоу-бизнес
Показавшая нового жениха Волочкова обратилась к его бывшим возлюбленным
21:16
Шоу-бизнес
Башаров посоветовал обвинившей его в насилии экс-супруге Архаровой меньше пить
21:14
Шоу-бизнес
Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория показала фигуру после похудения на 20 кг
21:11
Общество
Отказавшаяся принять премию «Старушка года» Елизавета II отменила поездку из-за врачей
Все новости

Путин не стал высказываться о возможном выдвижении Трампа в президенты США
Политика
Путин не стал высказываться о возможном выдвижении Трампа в президенты США
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин не захотел комментировать новость, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп может баллотироваться на новый срок в 2024 году.

Речь об этом шла в ходе выступления Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Не буду высказывать свою точку зрения», — заявил глава государства.

Ранее эксперты Квиннипэкского университета представили исследование, где говорится, что процент консервативных жителей США, желающих возвращения миллиардера Дональда Трампа на пост президента, продолжает расти. В исследовании приняли участие как республиканцы и демократы, так и американцы, еще не определившиеся со своей политической принадлежностью.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин не стал высказываться о возможном выдвижении Трампа в президенты США
путин сша трамп
Комментировать