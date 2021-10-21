Путин не стал высказываться о возможном выдвижении Трампа в президенты США

Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин не захотел комментировать новость, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп может баллотироваться на новый срок в 2024 году.

Речь об этом шла в ходе выступления Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Не буду высказывать свою точку зрения», — заявил глава государства.

Ранее эксперты Квиннипэкского университета представили исследование, где говорится, что процент консервативных жителей США, желающих возвращения миллиардера Дональда Трампа на пост президента, продолжает расти. В исследовании приняли участие как республиканцы и демократы, так и американцы, еще не определившиеся со своей политической принадлежностью.