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Адвокат Еланцев оценил перспективы дела задолжавшей 105 млн рублей плюс-сайз модели Рыбаковой

  /   Обновлено: 21 октября 2021 20:28
Общество
Адвокат Еланцев оценил перспективы дела задолжавшей 105 млн рублей плюс-сайз модели Рыбаковой
prt scr tiktok.com  /  @yulia_rybakova_

Екатеринбург, 21 октября. Адвокат Андрей Еланцев, занимающийся делом екатеринбургской компании, которая судится с плюс-сайз моделью Юлией Рыбаковой, рассказал о перспективах в случае, если бодипозитивщица не станет возвращать долг.

Юрист заявил, что в социальных сетях модель позиционирует себя богатой и успешной женщиной, которая точно знает, как работать и зарабатывать. Она даже продает книгу, где рассказывает о своих успехах и делится секретами. Еланцев отметил, что в судах становится очевидным, как именно работает и какими методами зарабатывает модель.

Андрей Еланцев отметил, что в будущем он вместе со своей коллегой Валерией Рытвиной планирует целый комплекс юридических мер, к которым они готовятся в настоящий момент. После осуществления задуманного Рыбакова больше не сможет отдыхать так, как она привыкла.

«Она до конца жизни будет с этими долгами жить, если не собирается рассчитываться. А это значит, что все ее поездки в Швейцарию, в Германию, куда она там ездит в горы отдыхает и живет на полгода – про них ей можно забыть», — отметил юрист в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее адвокат екатеринбургской компании рассказал, что афера с займом огромной суммы и невозврат ее для плюс-сайз модели не в новинку. Несколько лет назад она заняла 55 миллионов рублей у пожилого мужчины и не вернула их.

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суд долг рыбакова
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