США превращают климатическую повестку в инструмент глобального доминирования

Вашингтон, 21 октября. Администрация Белого дома заявила, что глобальное изменение климата является угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Об этом в ходе брифинга, который состоялся 20 октября, сообщил высокопоставленный чиновник. По его словам, весь мир может наблюдать разительное воздействие, которое оказывает человеческая деятельность на процесс изменения климата. Он перечислил многочисленные ураганы, пожары, наводнения и засухи, которые охватили различные регионы мира.

В связи с этим Белый дом предлагает сделать климатическую повестку одним из основных направлений приложения усилий США в международной политике.

Не хотят — заставим

Докладчик подчеркнул, что 85% всех выбросов осуществляются за пределами США. Однако все они в той или иной степени влияют на глобальное потепление, а значит и на формирование неблагоприятных погодных условий, от последствий которых страдают Соединенные Штаты. Другие страны обязаны активизировать свои усилия, направленные на борьбу с климатической угрозой.

В связи с этим президент Байден в ближайшее время активизирует Исполнительный указ по климату, который будет направлен на борьбу с глобальными вызовами в области изменения климата.

Implementing the Biden Administration’s Climate Executive Order – The Defense Climate Risk Analysis https://t.co/lXKIMSTlyP — Climate & Security (@CntrClimSec) October 21, 2021

По его мнению, США должны возглавить международную борьбу с неблагоприятными климатическими эффектами. Для этого в ближайшее время национальные агентства страны в координации с Советом национальной безопасности должны подготовить исчерпывающее исследование, которое будет подкреплено научными данными о масштабах глобального потепления и основных факторах, которые влияют на этот процесс.

«Эти анализы послужат основой для нашей важной работы в области климата и безопасности в будущем. Важно отметить, что эти анализы укрепляют приверженность президента Соединенным Штатам: принятие решений, основанных на фактических данных, руководствуясь наилучшими имеющимися научными данными и данными», — говорится в заявлении.

Силовой ресурс

Управлением директора национальной разведки США будет сформирован документ под названием «Оценка национальной разведки по изменению климата», который будет представлять из себя согласованное мнение всех 18 федеральных разведывательных служб. В нем будет содержаться геополитический анализ последствий и рисков изменения климата для Соединенных Штатов.

Федеральное агентство новостей /

Предварительный анализ в ходе этой работы выявил несколько рисков, связанных с климатическими проблемами. Во-первых, усиление геополитической напряженности, поскольку страны ведут дискуссии о своих усилиях в предотвращении климатических изменений и конкурируют в последующем энергетическом переходе. Во-вторых, риск возникновения трансграничных геополитических очагов напряженности по мере того, как страны предпринимают шаги для защиты своих интересов. И в-третьих, риск климатических последствий, подрывающих стабильность в отдельных странах и регионах.

Разведывательное сообщество считает, что все эти риски будут возрастать и что ни одна страна не будет избавлена от проблем, непосредственно связанных с изменением климата.

Собственную оценку рисков проведет и Пентагон. В этом докладе основное внимание уделяется стратегическим последствиям изменения климата. Этот отчет является важным первым шагом для включения последствий изменения климата в соответствующие документы по стратегии и планированию Министерства обороны. Поскольку глобальные последствия изменения климата повышают требования к Министерству обороны, отчет обеспечивает отправную точку для общего понимания стратегических рисков изменения климата и намечает текущие цели и задачи.

The U.S. Department of Defense Releases its Climate Adaptation Plan https://t.co/eEphs1xd1q — Climate & Security (@CntrClimSec) October 7, 2021

Угрозы изменения климата и глобальные усилия по борьбе с ними будут влиять на стратегические интересы США в области обороны и международных отношений.

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Кроме этих шагов, в Вашингтоне предлагают рассматривать миграционные процессы в мире с точки зрения климатической повестки.

«У США есть непреодолимый национальный интерес в укреплении глобальной защиты отдельных лиц и групп, перемещенных в результате изменения климата. И мы будем работать над определением способов применения существующих механизмов защиты в контексте перемещения, связанного с климатом, и выявлением пробелов, в которых Соединенные Штаты могли бы разработать новые правовые пути защиты», — говорится в документе.

Примечательно, что этот доклад был сделан в преддверии климатического саммита в шотландском Глазго, в котором, как ожидается, примут участие многие мировые лидеры. По словам чиновника, это «ключевой момент, чтобы продемонстрировать лидерство США в этом важнейшем вопросе».

Новые планы со старыми целями

Как видно из брифинга, администрация Соединенных Штатов поставила себе целью возглавить климатическое движение — точно так же, как в свое время США удалось возглавить борьбу за права человека и демократию.

Вне всяких сомнений цели, которые преследует американская администрация остаются прежние: иметь возможность назначать «виновных» в глобальном потеплении, вводить санкции под предлогом недостаточных усилий, предпринимаемых отдельными странами для достижения целей в области «зеленой» экономики, а также устранения неугодных правительств, так как старые лозунги уже поистрепались и изрядно выпачкались кровью миллионов людей, ставших жертвами американской борьбы за права человека.