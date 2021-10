США превращают климатическую повестку в инструмент глобального доминирования

Вашингтон, 21 октября. Администрация Белого дома заявила, что глобальное изменение климата является угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Об этом в ходе брифинга, который состоялся 20 октября, сообщил высокопоставленный чиновник. По его словам, весь мир может наблюдать разительное воздействие, которое оказывает человеческая деятельность на процесс изменения климата. Он перечислил многочисленные ураганы, пожары, наводнения и засухи, которые охватили различные регионы мира.

В связи с этим Белый дом предлагает сделать климатическую повестку одним из основных направлений приложения усилий США в международной политике.

Докладчик подчеркнул, что 85% всех выбросов осуществляются за пределами США. Однако все они в той или иной степени влияют на глобальное потепление, а значит и на формирование неблагоприятных погодных условий, от последствий которых страдают Соединенные Штаты. Другие страны обязаны активизировать свои усилия, направленные на борьбу с климатической угрозой.

В связи с этим президент Байден в ближайшее время активизирует Исполнительный указ по климату, который будет направлен на борьбу с глобальными вызовами в области изменения климата.

Implementing the Biden Administration’s Climate Executive Order – The Defense Climate Risk Analysis https://t.co/lXKIMSTlyP

По его мнению, США должны возглавить международную борьбу с неблагоприятными климатическими эффектами. Для этого в ближайшее время национальные агентства страны в координации с Советом национальной безопасности должны подготовить исчерпывающее исследование, которое будет подкреплено научными данными о масштабах глобального потепления и основных факторах, которые влияют на этот процесс.

Управлением директора национальной разведки США будет сформирован документ под названием «Оценка национальной разведки по изменению климата», который будет представлять из себя согласованное мнение всех 18 федеральных разведывательных служб. В нем будет содержаться геополитический анализ последствий и рисков изменения климата для Соединенных Штатов.

Федеральное агентство новостей /

Предварительный анализ в ходе этой работы выявил несколько рисков, связанных с климатическими проблемами. Во-первых, усиление геополитической напряженности, поскольку страны ведут дискуссии о своих усилиях в предотвращении климатических изменений и конкурируют в последующем энергетическом переходе. Во-вторых, риск возникновения трансграничных геополитических очагов напряженности по мере того, как страны предпринимают шаги для защиты своих интересов. И в-третьих, риск климатических последствий, подрывающих стабильность в отдельных странах и регионах.

Разведывательное сообщество считает, что все эти риски будут возрастать и что ни одна страна не будет избавлена от проблем, непосредственно связанных с изменением климата.

Собственную оценку рисков проведет и Пентагон. В этом докладе основное внимание уделяется стратегическим последствиям изменения климата. Этот отчет является важным первым шагом для включения последствий изменения климата в соответствующие документы по стратегии и планированию Министерства обороны. Поскольку глобальные последствия изменения климата повышают требования к Министерству обороны, отчет обеспечивает отправную точку для общего понимания стратегических рисков изменения климата и намечает текущие цели и задачи.

The U.S. Department of Defense Releases its Climate Adaptation Plan https://t.co/eEphs1xd1q