Путин: Россия выступает за мирное урегулирование в Ливане

Сочи, 21 октября. Россия поддерживает контакты со всеми политическими силами в Ливане и выступает за урегулирование в этой стране без кровопролития, заявил российский лидер Владимир Путин.

В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент подчеркнул, что Москва не принимает чью-либо сторону во внутриполитических делах в Ливане. При этом он заявил, что наведет справки о том, есть ли у России данные, способные помочь Ливану в расследовании взрыва в порту Бейрута.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва обеспокоена ростом политической напряженности в Ливане. Российская сторона призвала политические силы страны проявить благоразумие и сдержанность. Отметим, что несколько дней назад неизвестные открыли огонь по митингующим и правоохранителям в Бейруте.