Зампред комитета по экологии ГД Марков одобрил покупку акций RFP Group японской компанией

Иностранные инвестиции в российскую экономику — это всегда хорошо; финансовые вливания заграничных фирм позволяют оживить бизнес в РФ. Об этом в интервью ФАН заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков.

Крупнейшее российское лесопромышленное предприятие RFP Group, являющееся одним из лидеров по экспорту леса из РФ на азиатский рынок, может быть приобретено компанией Iida Group Holdings, которая занимается деревянным домостроением в Японии. Сделка может быть совершена, если ее одобрит Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, соответствующее ходатайство в которую уже подали менеджеры японской фирмы. Сумма планируемой покупки предположительно составит 150 миллионов долларов — это 75% акций RFP Group. Оставшаяся четвертная доля фирмы должна остаться во владении у нынешних акционеров.

«Не могу сказать точно, какое решение примет ФАС — она руководствуется собственными положениями и законодательством РФ, — заметил Марков. — Деталей сделки я не знаю, возможно, в ней есть какие-то подводные камни, которые заинтересуют федеральную службу, но лично я в целом всегда поддерживаю подобные прямые инвестиции в экономику нашей страны».

Депутат заметил, что, согласно его сведениям, RFP Group не входит в перечень стратегических компаний.

ИА «Политика Сегодня». / Пресс-служба администрации Архангельской области

«И когда я три года назад был в Хабаровском крае, то мог увидеть, что данная фирма имела определенные сложности с операционным управлением, — рассказал парламентарий. — Так что приход любого крупного инвестора, который оживит бизнес в Российской Федерации и создаст дополнительные рабочие места, будет полезен для нашей страны. Не вижу здесь каких-либо сложностей».

Собеседник ФАН связал интерес иностранных инвесторов к лесопромышленному комплексу РФ с решением президента страны закрыть экспорт круглого леса с 1 января 2022 года.

«Поэтому крупный лесной бизнес, осознавая эти перспективы, потихоньку начинает приходить в Россию и формировать локальные производственные цепочки уже внутри нашей страны. Для нас это хорошо!» — резюмировал Марков.

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