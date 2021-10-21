Президент России спрогнозировал рост спроса на нефть в мире

Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» предрек спрос мирового рынка на нефть. По его словам, ряд стран может столкнуться с трудностями в этом вопросе.

Глава государства отметил, что в ОПЕК+ активно наращивают объемы добычи нефти. Однако далеко не все страны могут делать это в нужном темпе.

«Вскоре придет момент, когда спрос мирового рынка на нефть вырастет, а ее просто неоткуда будет взять», — считает Владимир Путин.

Темой пленарного заседания «Валдая» стала «Ответственность за будущее и мировое лидерство». В рамках мероприятия российский лидер высказался о дефиците газа в Европе. По его словам, Россия не имеет к этому никакого отношения. Страна наоборот увеличивает поставки, в то время, как Соединенные Штаты не в полном объеме проводят транзит.