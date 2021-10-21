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Путин: «Газпром» не получает сверхприбыли от поставок газа на рынок Европы
Экономика
Путин: «Газпром» не получает сверхприбыли от поставок газа на рынок Европы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Дмитрий Паршин

Сочи, 21 октября. Газ из России по долгосрочным контрактам в Европу в данный момент в четыре раза дешевле, чем спотовый. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Глава государства отметил, что именно поэтому «Газпром» не получает сверхприбыли от поставок газа в европейские страны.

Ранее сообщалось, что Путин поклоном открыл заседание клуба. Всего в мероприятии принимают участие эксперты из 45 стран мира. Во время заседания они обсуждают вопросы, которые касаются разных сфер жизни общества, включая экономику, безопасность, международные отношения, политику и энергетику.

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Газпром путин сочи европа валдай
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