Путин: «Газпром» не получает сверхприбыли от поставок газа на рынок Европы

Сочи, 21 октября. Газ из России по долгосрочным контрактам в Европу в данный момент в четыре раза дешевле, чем спотовый. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Глава государства отметил, что именно поэтому «Газпром» не получает сверхприбыли от поставок газа в европейские страны.

Ранее сообщалось, что Путин поклоном открыл заседание клуба. Всего в мероприятии принимают участие эксперты из 45 стран мира. Во время заседания они обсуждают вопросы, которые касаются разных сфер жизни общества, включая экономику, безопасность, международные отношения, политику и энергетику.