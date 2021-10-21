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Корпус морской пехоты США оснастят новыми катерами MMRC австралийского производства
Армия
Корпус морской пехоты США оснастят новыми катерами MMRC австралийского производства
wikipedia.org  /  navy.mil

Вашингтон, 21 октября. Корпус морской пехоты США получит на вооружение новые разведывательные катера MMRC, которые будут построены в Австралии.

В сообщении американского издания Defense News говорится, что морпехи США нуждаются в новых катерах, которые позволят им оперативно обнаруживать противника и наносить по нему удары. Известно, что разработать такое плавсредство взялись специалисты одного из австралийских предприятий. В настоящее время уже проходят испытания новейшей техники.

Отмечается, что корабль имеет низкую сигнатуру, благодаря чему его трудно обнаружить. При этом на нем установлены мощные датчики и уникальная система связи. По словам разработчиков, MMRC смогут более эффективно выполнять задачи, которые сейчас возложены на надувные лодки с частично жестким корпусом (RHIB).

Подчеркивается, что соглашение по катерам для КМП США было достигнуто в рамках нового оборонного союза AUKUS. В будущем Австралия планирует поставлять MMRC не только морпехам, но и другим американским морским подразделениям.

Ранее сообщалось, что AUKUS может угрожать региональной безопасности. По словам экспертов, из-за появления такого союза возрос риск развязывания гонки вооружений.

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