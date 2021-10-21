Владимир Путин назвал «бумажным» спотовый газ в Европе

Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин, выступая в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что спотовый газ в Европе — «бумажный», то есть реальных объемов нет.

Отвечая на вопросы о ситуации с газовым рынком в Европе, российский лидер отметил, что Москва не имеет отношения к энергокризису, а все, что происходит, является рукотворным результатом политики Еврокомиссии.

Кроме того, глава государства обратил внимание, что РФ регулярно наращивает экспорт, тогда как Соединенные Штаты энергоресурсы недопоставляют. Увеличение продаж возможно, но только в том случае, если немецкий регулятор даст разрешение на транспортировку топлива по «Северному потоку — 2».

В прошлом году Путин выступал в клубе «Валдай» по видеосвязи, а в 2021-м прибыл в Сочи лично. Главной задачей международного клуба, основанного в 2004 году, организаторы называют содействие открытому диалогу между политиками, экспертами, журналистами и общественными деятелями.