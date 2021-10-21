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Турецкие СМИ опубликовали возможные положения новой сирийской конституции
Весь мир
Турецкие СМИ опубликовали возможные положения новой сирийской конституции
twitter.com  /  @UNGeneva

Анкара, 21 октября. Турецкое издание Anadolu опубликовало возможные положения новой сирийской конституции, которая вырабатывается официальным Дамаском, оппозицией и блоком представителей гражданского общества.

Первая статья проекта гласит, что Сирийская Арабская Республика (САР) является полностью независимым суверенным государством, которое не приемлет внешнего вмешательства в свои внутренние дела. Также в документе говорится, что САР «является частью арабского мира, гордится своей арабской самобытностью и поддерживает взаимное сотрудничество и солидарность арабов на пути к достижению единства арабских наций».

Кроме того, опубликованные турецким изданием четыре положения посвящены силовым структурам Сирии:

  • Государство, которое обязуется создавать службы безопасности и разведки для защиты национальной безопасности, подчиняется верховенству закона, действует в рамках конституции, придерживается принципа уважения прав человека и действует в соответствии с самыми передовыми стандартами;
  • Армия, вооруженные силы и силы безопасности являются национальными структурами, которые обеспечивают народное единство и суверенитет. Принципы армии заключаются в том, чтобы отстраниться от всех видов идеологий, фракционных связей и быть единственным учреждением в Сирии, которое носит и применяет оружие;
  • Армия — это действующая вооруженная сила, основанная на дисциплине. Она осуществляет свою деятельность в соответствии с конституцией. Она берет на себя задачу защиты Отечества и его народа от внешних угроз и терроризма. Она защищает независимость и территориальную целостность Сирии. Находясь в политическом нейтралитете в соответствии с законом, она обязана поддерживать компетентные гражданские власти и общество;
  • Подразделения безопасности отвечают за обеспечение общественного порядка, защиту людей, учреждений и собственности, а также за соблюдение закона. Они также подчиняются закону и выполняют свои обязанности на основе уважения основных прав человека в рамках полного политического нейтралитета.

Конституционный комитет Сирии проводит заседания в Женеве с 30 октября 2019 года; в настоящий момент протекает шестой раунд переговоров. Орган состоит из 150 человек — по 50 от официальной власти, оппозиции и гражданского блока. Среди них широко представлены женщины.

Каждая из групп выделила по 15 собственных представителей, которые составляют варианты текста конституции. Они впоследствии выносятся на общее голосование и один из них будет принят при одобрении не менее 113 человек (75%).

Данный процесс осуществляется при содействии и всесторонней поддержке Организации Объединенных Наций и рассматривается как реальный и, возможно, единственный способ политического завершения затяжного вооруженного конфликта на территории республики.

Предложение о создании комитета по редактированию конституции восходит к резолюции 2254 Совета Безопасности ООН от декабря 2015 года. Ее осуществление неоднократно откладывалось, поскольку обе стороны сильно расходились во мнениях о составе собрания и продолжалась активная фаза военного противостояния. К тому времени, когда был согласован состав комитета, сирийскому правительству удалось установить контроль над большей частью территории страны силовыми средствами.

Официальный Дамаск готов к глубоким правкам в действующий основной документ страны, в то время как оппозиционная сторона настаивает на создании новой конституции.

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