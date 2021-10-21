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Путин: увеличение экспорта газа в Европу возможно после запуска «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 21 октября 2021 20:07
Экономика
Путин: увеличение экспорта газа в Европу возможно после запуска «Северного потока — 2»
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Сочи, 21 октября. Увеличение поставок газа в Европу возможно, если немецкий регулятор выдаст разрешение на транспортировку топлива по трубопроводу «Северный поток — 2», заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что сразу после этого РФ сможет начать экспорт 17,5 млрд кубометров сырья. В целом глава государства считает спотовый газ в Евросоюзе «бумажным», реальных объемов топлива там нет.

Владимир Путин в четверг, 21 октября, принимает участие в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». В прошлом году он выступал по видеосвязи, в 2021-м прибыли в Сочи лично. Главной задачей площадки, основанной в 2004 году, организаторы называют содействие открытому диалогу между политиками, журналистами и общественными деятелями.

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