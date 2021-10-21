Депутат Бессараб назвала способ возврата потерянной в 1990-е годы пенсии

Москва, 21 октября. Часть российских граждан недополучают государственную пенсию из-за недобросовестных работодателей. О том, как исправить ситуацию, рассказала в беседе с URA.RU член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В 1990-е годы многие предприниматели уничтожали документы. Из-за этого у граждан не зафиксирован рабочий стаж, а значит они получают от государства меньшую пенсию.

«Тем гражданам, которые потеряли документы о стаже, необходимо в судебном порядке доказать свое право на получение соответствующих стажевых лет и пенсионных коэффициентов. ПФР, по решению органа правосудия, рассчитает пенсию по средней заработной плате отрасли, начислит пенсионные баллы, стаж», — объяснила Бессараб.

Депутат подчеркнула, что россияне могут использовать в качестве доказательства почти любой документ. Подойдут грамоты, карточки профсоюзного учета или фотографии с рабочего места.

Почему сверхдоходы от продажи российской нефти не направляются на индексацию пенсий россиян, объяснил ранее руководитель Института социоэкономики МФЮА Александр Бузгалин.