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Путин назвал энергокризис результатом деятельности Еврокомиссии
Экономика
Путин назвал энергокризис результатом деятельности Еврокомиссии
ФБА «Экономика сегодня»

Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что резкое повышение газовых цен спровоцировано политикой Евросоюза. Он сказал об этом, когда отвечал на вопросы в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Главу государства спросили, как он оценивает ситуацию на газовом рынке ЕС. Политик сказал, что дефицит составляет порядка 70 миллиардов кубометров газа, но РФ не имеет к этому отношения.

«При чем тут Россия? Это рукотворный результат политики Еврокомиссии», — сказал он.

Путин отметил, что Соединенные Штаты Америки недопоставляют топливо в регион.

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