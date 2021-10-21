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Фигуристка Ирина Слуцкая феерично поздравила старшую дочь с днем рождения
Общество
Фигуристка Ирина Слуцкая феерично поздравила старшую дочь с днем рождения
instagram.com  /  @slutskayaofficial

Москва, 21 октября. Чемпионка Олимпийских игр, фигуристка, а ныне телеведущая Ирина Слуцкая на своей странице в Instagram в последнее время зачастила с постами. Не так давно там появилась новая фотография ее старшей дочери Варвары.

Варя позировала среди шаров разной формы. Девочке исполнилось 11 лет. Так фигуристка решила поздравить любимую дочь с днем рождения.

«Сегодня очень важный день для меня и для нашей семьи. У моей доченьки Вари сегодня день рождения! Мы всей дружной семьей поздравляем ее и желаем здоровья, чтобы все ее мечты исполнялись, чтобы она была счастлива и шла по жизни легко, а мы всегда будем рядом», — написала под постом Ирина Слуцкая.

Телеведущая приняла поздравления дочери от друзей семьи, именитых спортсменов, звезд и подписчиков. Она добавила, что одним из подарков стали шары.

«Шарики — это всегда про детство, радость, торжество. Поэтому мы каждый год дарим Варечке шарики, чтобы создать эту волшебную праздничную атмосферу», — объяснила спортсменка.

Стоит отметить, что Ирина Слуцкая снова вернулась в шоу «Ледниковый период», но теперь уже как член жюри. До этого она вела проект вместе с Алексеем Ягудиным.

Слуцкая — обладательница жесткого характера, фигуристка очень дисциплинирована. Именно благодаря этому она сумела занять немало призовых мест, начиная с юниорских международных соревнований. Она была первой российской спортсменкой, которая стала чемпионкой Европы по фигурному катанию. Это знаменательное событие произошло на соревнованиях в Болгарии в 1996 году. В том же году Ирина Эдуардовна получила бронзу на Чемпионате мира, после чего началась светлая полоса в ее спортивной карьере. Она с каждым годом занимала все больше призовых мест.

Ранее сообщалось, как Ирина Слуцкая раскритиковала шоумена Ивана Абрамова за его пост о лишних килограммах.

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