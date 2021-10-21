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Путин заявил о дружбе России и Китая в интересах друг друга
Политика
Путин заявил о дружбе России и Китая в интересах друг друга
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Сочи, 21 октября. Россия дружит с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, глава государства отметил, что нет никаких опасений по созданию военного блока РФ и КНР.

«В отличие от НАТО, Россия и Китай не создают военного блока. Нет таких целей», — заявил президент страны.

Ранее издание The Diplomat написало, что США называют Россию и Китай совместной угрозой. Однако россияне считают отношения между странами выгодными, поскольку это укрепляет позиции РФ в геополитике.

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