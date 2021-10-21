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Российский форвард «Фиорентины» Кокорин пропустит очередной матч Серии А
Спорт
Российский форвард «Фиорентины» Кокорин пропустит очередной матч Серии А
instagram.com  /  @kokorin9

Флоренция, 21 октября. Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет в ближайшем матче чемпионата Италии по футболу.

Александр Кокорин пропустит поединок Серии A «Фиорентина» — «Кальяри», который пройдет 24 октября. Соответствующую информацию представили журналисты Fiorentina Uno. Согласно данным источника, нападающий пропустит матч из-за проблем с мышцами.

Стоит отметить, что по этой же причине экс-форвард сборной России не играл в предыдущем поединке «Фиорентины» с «Венецией». В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кокорин, перешедший в клуб из Флоренции из московского «Спартака», провел три матча и не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд рассмотрит апелляцию Кокориных на решение о компенсации избитому в нашумевшей драке в центре столицы водителю. Форвард и его брат не хотят выплачивать свою долю в 100 тысяч рублей.

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футбол кокорин травма фиорентина серия а
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