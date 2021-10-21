Путин заявил, что военное присутствие НАТО на Украине создает угрозу России

Сочи, 21 октября. Военное присутствие Североатлантического альянса создает угрозу для России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер подчеркнул, что РФ была обманута, когда Запад пообещал ей не проводить расширение НАТО на восток. По его словам, под маркой учебных центров иностранные военные могут разместить на территории Украины все, что угодно. Альянс фактически «подсовывает под нос» Москве свои ракеты.

По словам Путина, визит главы Пентагона в Киев нужно трактовать вполне однозначно. Фактически США таким образом открывают двери Украине в НАТО, подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что законодательство о российском гражданстве должно быть более либеральным. Сейчас необходимо совершенствовать сам инструмент вступления в гражданство, отметил он.