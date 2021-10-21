Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 20:11
20:09
Происшествия
Двух угонщиков каршеринговых автомобилей задержали в Екатеринбурге
20:09
Экономика
Путин: «Газпром» не получает сверхприбыли от поставок газа на рынок Европы
20:08
Армия
Корпус морской пехоты США оснастят новыми катерами MMRC австралийского производства
20:08
Экономика
Владимир Путин назвал «бумажным» спотовый газ в Европе
20:07
Экономика
Путин: увеличение экспорта газа в Европу возможно после запуска «Северного потока — 2»
20:07
Происшествия
В Ивановской области достали из водоема труп пропавшего 15 октября мужчины
20:06
Общество
Новые праздники в честь Перуна и Бандеры могут появиться в украинском календаре
20:05
Общество
Парки и скверы в Петербурге закроются 21 октября из-за сильного ветра
20:05
Политика
Путин указал на добровольный уход Меркель с поста канцлера Германии
20:02
Экономика
Депутат Бессараб назвала способ возврата потерянной в 1990-е годы пенсии
Все новости

Путин заявил, что военное присутствие НАТО на Украине создает угрозу России
Армия
Путин заявил, что военное присутствие НАТО на Украине создает угрозу России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 21 октября. Военное присутствие Североатлантического альянса создает угрозу для России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер подчеркнул, что РФ была обманута, когда Запад пообещал ей не проводить расширение НАТО на восток. По его словам, под маркой учебных центров иностранные военные могут разместить на территории Украины все, что угодно. Альянс фактически «подсовывает под нос» Москве свои ракеты.

По словам Путина, визит главы Пентагона в Киев нужно трактовать вполне однозначно. Фактически США таким образом открывают двери Украине в НАТО, подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что законодательство о российском гражданстве должно быть более либеральным. Сейчас необходимо совершенствовать сам инструмент вступления в гражданство, отметил он.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Путин заявил, что военное присутствие НАТО на Украине создает угрозу России
украина путин россия нато
Комментировать