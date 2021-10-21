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Эффектное видео запуска ракеты «Булава» с подлодки «Князь Олег» опубликовали в Сети

  /   Обновлено: 21 октября 2021 19:48
Армия
Эффектное видео запуска ракеты «Булава» с подлодки «Князь Олег» опубликовали в Сети
Pr Scr youtube.com  /  Минобороны России

Архангельск, 21 октября. Экипаж подлодки «Князь Олег» запустил баллистическую ракету «Булава» во время госиспытаний в акватории Белого моря. Министерство обороны России опубликовало в Сети эффектное видео с маневров.

Мишенью ракеты стал расположенный на Камчатке полигон Кура. Стрельба велась из подводного положения. По данным объективного контроля, снаряд успешно поразил цель в заданном районе точно в расчетное время, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Баллистическая ракета Р-30 «Булава» представляет собой российский твердотопливный снаряд комплекса Д-30. Он предназначен для размещения на подводных лодках проекта 955 «Борей».

Ранее сообщалось, что атомная субмарина стратегического назначения «Князь Олег» является подлодкой четвертого поколения проекта «Борей-А». Она завершила государственные испытания в 2021 году. Подлодка способна нести в своих отсеках по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

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россия подлодка булава
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