Эффектное видео запуска ракеты «Булава» с подлодки «Князь Олег» опубликовали в Сети

Архангельск, 21 октября. Экипаж подлодки «Князь Олег» запустил баллистическую ракету «Булава» во время госиспытаний в акватории Белого моря. Министерство обороны России опубликовало в Сети эффектное видео с маневров.

Мишенью ракеты стал расположенный на Камчатке полигон Кура. Стрельба велась из подводного положения. По данным объективного контроля, снаряд успешно поразил цель в заданном районе точно в расчетное время, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Баллистическая ракета Р-30 «Булава» представляет собой российский твердотопливный снаряд комплекса Д-30. Он предназначен для размещения на подводных лодках проекта 955 «Борей».

Ранее сообщалось, что атомная субмарина стратегического назначения «Князь Олег» является подлодкой четвертого поколения проекта «Борей-А». Она завершила государственные испытания в 2021 году. Подлодка способна нести в своих отсеках по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».