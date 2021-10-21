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Плюс-сайз модель Рыбакова обманула на 55 миллионов мужчину незадолго до его смерти
Общество
Плюс-сайз модель Рыбакова обманула на 55 миллионов мужчину незадолго до его смерти
prt scr tiktok.com  /  @yulia_rybakova_

Екатеринбург, 21 октября. Скандально известная модель и бизнес-леди Юлия Рыбакова за несколько лет до суда с екатеринбургской компанией уже проворачивала подобную аферу. Бодипозитивщица взяла в долг и не вернула деньги пожилому мужчине.

Адвокат ООО «Автоматизация энергетических производств» Андрей Еланцев рассказал о судебных разбирательствах с моделью. Оказалось, что схема с невозвратным займом ей была уже знакома. Во время тяжб юристу позвонила адвокат и рассказала о своем опыте общения с Рыбаковой.

«Со мной связывалась женщина-адвокат, которая говорит, что Рыбакова взяла 55 миллионов у пожилого человека. Пожилого человека сейчас в живых нет», — рассказал адвокат в комментарии ФАН.

После смерти мужчины его наследники не стали прощать предприимчивую модель и обратились в суд. По словам собеседника Федерального агентства новостей, у родственников покойного мужчины есть исполнительный лист, однако они до сих пор не получили от нее ни копейки. Согласно официальным документам у Рыбаковой ничего нет, и взять с нее нечего.

Ранее стало известно, что суд Екатеринбурга не дал ход делу против плюс-сайз модели Юлии Рыбаковой. Адвокат Еланцев отметил, что иск был возвращен, так как дело не было подсудно данному суд. Однако истец намерен продолжить борьбу и планирует вернуть себе деньги.

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суд деньги рыбакова
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