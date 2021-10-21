Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию на Украине тупиком, где группа людей руководит государством. Об этом он заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства прокомментировал преследование главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. По словам Путина, политика пытаются привлечь к ответственности за открытую позицию, которая направлена на стабилизацию в стране.

«Складывается впечатление, что народу Украины не дадут легальными способами сформировать органы власти, которые отвечают их чаяниям», — подчеркнул глава РФ.

Путин отметил, что у власти стоит не президент, а группа людей, которая управляет страной. Лидер предложил посмотреть, что будет происходить на украинской политической сцене в ближайшем будущем.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести «в любом формате» саммит с Владимиром Путиным — не более чем очередная фантазия Киева, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат дал такой комментарий на фоне интервью экс-артиста «Квартала 95» каналу ICTV.