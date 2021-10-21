Закрытое окно в Европу: почему вступление Турции в ЕС вновь откладывается на потом

На днях Европейская комиссия (ЕК) опубликовала отчет, в котором были обозначены перспективы вступления Турции в Европейский союз (ЕС). Согласно документу, проблема членства республики в ЕС зашла в тупик из-за таких вопросов, как верховенство закона, фундаментальные права человека и непрозрачность судебной системы.

Официальная Анкара посчитала постановление европейского органа проявлением двойных стандартов и не согласилась с критикой как внутренней, так и внешней политики.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, как турецкие политики восприняли документ ЕК и с какими препятствиями республика сталкивается на пути в Европу.

Доклад Еврокомиссии

19 октября был опубликован отчет ЕК о процессе расширения Евросоюза, в котором были рассмотрены перспективы ряда стран Восточной Европы, в том числе Турции, по вступлению в континентальный блок.

Согласно документу, Анкара является ключевым партнером ЕС в таких важнейших областях, как миграция, борьба с терроризмом, экономика, торговля, энергетика и транспорт. Евросоюз также заявил о расширении диалога с Турцией в 2021 году, отметив заинтересованность в выстраивании взаимовыгодных отношений со средиземноморским государством.

The @EU_Commission just adopted its #EUEnlargement Package 2021! It consists of a main Communication & annual Reports with a detailed assessment of reform progress over the last year.



Read the 2021 ????????#Turkey Report➡️https://t.co/XQfqHH9C2X



Key findings➡️https://t.co/t8ApBA0C4Y pic.twitter.com/oZkCaleZmX — EU NEAR???????? (@eu_near) October 19, 2021

Однако особое внимание в отчете было уделено правам человека, верховенству закона и независимой судебной системе — вопросам, которые вызывают настороженность как в самой Турции, так и за ее пределами. В частности, авторы документа раскритиковали тот факт, что особые полномочия президента, введенные после попытки государственного переворота в 2016 году, до сих пор остаются в силе.

В Европе указали на усиливающееся давление на гражданское общество и осудили нахождение экс-сопредседателя прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН) Селахаттина Демираташа и бизнесмена-мецената Османа Кавалы в местах лишения свободы, несмотря на постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об их освобождении.

Республику также раскритиковали за недостаточную борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Помимо прочего, ЕК обеспокоена нестабильной ситуацией на юго-востоке страны, где Анкара крайне жестким силовым путем продолжает борьбу с отрядами «Рабочей партии Курдистана» (РПК), признанной террористической организацией в Турции.

Критике подверглась миграционная политика республики и бескомпромиссная позиция по кипрскому вопросу. Внешнеполитическая агрессия Анкары в Сирии, Ливии, Ираке и на Кавказе была охарактеризована как «противоречащая приоритетам ЕС». Также Еврокомиссия указала на неустойчивость турецкой экономики, которая, согласно докладу, не добилась никакого прогресса за отчетный период и в настоящее время вызывает серьезные опасения.

Read the remarks by ????????Commissioner @OliverVarhelyi at the press conference on the Enlargement Package 2021 ????https://t.co/hIpwtuyKWx & watch the????recording of today’s press conference????https://t.co/HRfjMxJPcL#EUEnlargement pic.twitter.com/wHiehcVU8S — EU NEAR???????? (@eu_near) October 19, 2021

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседств Оливер Вархели подтвердил, что Турция «убедительно» не отреагировала на озабоченность ЕСв отношении всех этих проблем.

«Таким образом, основополагающие факты, приводящие к застою в переговорах о вступлении Турции, все еще сохраняются», — констатировал европейский чиновник.

Ответ Анкары

Анкара прокомментировала доклад, традиционно опровергнув все тезисы ЕК. Министерство иностранных дел Турции заявило, что отчет демонстрирует двойные стандарты со стороны ЕС. Власти республики также обвинили блок в невыполнении своих обещаний и обязанностей по отношению к Анкаре.

«Мы не принимаем необоснованные претензии и несправедливую критику, в частности в отношении политических критериев и раздела о судебной системе и основных правах», — говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

Согласно пресс-релизу МИД, угрозы, которые исходят от РПК, группировок сирийских курдов, «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация запрещена в РФ) и движения гюленистов (FETÖ), не служат никаким иным целям, кроме удовлетворения антиевропейских и антитурецких радикальных кругов на континенте.

Анкара отметила, что готовность ЕС ежедневно поддерживать отношения с Турцией по принципу «отдавай и бери» только в областях, отвечающих его собственным интересам, неприемлема.

«Это новый пример непоследовательной позиции Евросоюза, указывающий на то, что наша согласованность с действиями ЕС в области внешней политики, региональных событий, безопасности, обороны и секторальных вопросов снизилась, и возникли конфликты интересов. Все это происходит в то время, когда Европейский союз блокирует нынешний диалог на высоком уровне и механизмы сотрудничества со страной-кандидатом Турцией по важнейшим вопросам», — отмечается в заявлении МИД.

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Ведомство также назвало «предвзятым и несправедливым» подход Евросоюза касательно ситуации в Средиземном море и кипрской проблемы, подчеркнув, что эти темы якобы не входят в компетенцию европейского альянса. По мнению Анкары, позиция ЕС не способствует урегулированию вопроса и частую вызывает напряженность в отношениях между Турцией и блоком.

В пресс-релизе МИД также выражено непонимание критики Евросоюза в отношении политики, проводимой Турцией с точки зрения критериев функционирования рыночной экономики. Как считает руководство республики, ЕС сам постоянно откладывает обновление Таможенного союза, а поэтому и вовсе не имеет право напоминать Анкаре о ее обязательствах.

Несмотря на несогласие с критикой европейцев, Турция все же заявила о намерении продолжать согласовывать свои действия с законодательством ЕС для дальнейшего вступления в европейский блок.

«Турция твердо придерживается своей стратегической приверженности членству в ЕС. <…> Было бы выгодно для всех, если ЕС, принимая во внимание наши общие интересы, рассматривал Турцию как страну-кандидата [на вступление в альянс], а не как партнера, с которым можно ежедневно вести отношения по принципу «отдавай и бери», и действовал в соответствии с принципом pactasunt servanda (лат. договоры должны соблюдаться — прим. ред.)», — констатирует МИД республики.

Despite a recommitment by the Turkish president in April to secure full membership of the EU, the report claimed that Turkey was no longer serious about implementing the required reforms. https://t.co/GYzqBYUs7N — The New Arab (@The_NewArab) October 20, 2021

Путь к членству в Евросоюзе

С 1964 года Турция является ассоциированным членом Евросоюза и в 1987 году подала заявку на вступление в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) (предшественник ЕС). Анкара подписала соглашение о Таможенном союзе с ЕС в 1995 году и была официально признана кандидатом на полноправное членство в декабре 1999 года на саммите Европейского совета в Хельсинки.

Переговоры по этому вопросу стартовали в 2005 году, однако прогресс был медленным. Так, например, в 2009 году Республика Кипр заблокировала 6 глав переговоров, утверждая, что Турции необходимо сначала нормализовать отношения с Никосией. В 2013 году, после разгона Анкарой массовых демонстраций на стамбульской площади Таксим, Германия заблокировала начало новых переговоров с Турцией о вступлении в ЕС.

Соглашение о беженцах, заключенное в начале 2016 года между Анкарой и Брюсселем, должно было ускорить процесс интеграции и разрешить туркам безвизовые поездки по Европе, однако переговоры окончательно зашли в тупик. Впоследствии некоторые страны-члены ЕС подвергли критике сделку, указав на то, что руководство республики использовало миллионы сирийских беженцев в качестве рычага давления на Брюссель, чтобы получить больше денег.

European Commission: Turkey must respect sovereignty of all EU members https://t.co/Uce1OXKFuK pic.twitter.com/3fOiyHfCzE — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) October 19, 2021

После попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года репрессивные действия руководства страны против оппонентов усилились. 6 июля 2017 года ЕП принял резолюцию, призывающую страны ЕС и Еврокомиссию приостановить переговоры об интеграции Анкары до тех пор, пока ее власти не внесут поправки в конституционную реформу. В данном случае речь идет о расширении президентских полномочий Реджепа Тайипа Эрдогана — инициатива была одобрена по итогам референдума.

В мае нынешнего года Европарламент опубликовал доклад, в котором говорится, что уровень отношений между Евросоюзом и Турцией достиг исторического минимума, в связи с чем ЕС должен полностью пересмотреть их. По мнению депутатов, Анкара все больше дистанцируется от ценностей и стандартов ЕС, и Брюссель должен официально приостановить переговоры о вступлении этой страны в блок, если средиземноморское государство не изменит свое поведение.

EU-Turkey relations at 'historic' low point: European Parliament https://t.co/Gxy9c9NODi — Steven A. Cook (@stevenacook) May 20, 2021

Четыре года назад и сам президент Эрдоган заявлял о том, что на фоне разногласий между Анкарой и Брюсселем его страна больше не нуждается в членстве в Евросоюзе, однако отказываться от переговоров не станет.

Тем не менее в начале этого года лидер Турции ясно обозначил: место Анкары — в Европе. А в мае Эрдоган подтвердил, что республика продолжает свои усилия по достижению членства в Европейском союзе, несмотря на «двойные стандарты и препятствия», с которыми она сталкивается. По его мнению, континентальный блок не сможет сохранить свою мощь без поддержки и вклада Турции.

Перспективы членства

Аналитик Королевского института Элькано и научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Ильке Тойгур считает, что, хотя правительство Эрдогана и представило пакет судебных реформ и план действий в области прав человека, Анкаре еще предстоит предпринять конкретные действия, которые подтвердили бы приверженность верховенству закона.

В качестве примера демонстрации таких намерений политолог привела выполнение решения ЕСПЧ в отношении Османа Кавалы и Селахаттина Демирташа. Однако, как уже становится ясно, турецкий лидер не собирается выпускать этих людей на свободу.

«В период, когда отношения между Турцией и ЕС по большей части заморожены или даже хуже, было немного нереалистично ожидать того, чтобы Анкара предпринимала какие-либо новаторские шаги для сближения с ЕС», — сказала Тойгур в интервью Al Monitor.

По словам аналитика, в таких условиях европолитики стремятся сохранить альтернативные пути продвижения общих интересов с Анкарой. Так, в апреле председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель провели переговоры с Эрдоганом об обновлении Таможенного союза и управлению миграцией. Правда, тогда визит скорее ознаменовался скандалом со стулом.

Тойгур также напомнила о ратификации Турцией Парижского соглашения по климату. По мнению исследователя, этот шаг имеет потенциал для создания «некоторой синергии» между Турцией и европейским блоком.

Reuters: Türkiye Paris İklim Anlaşması için 3,1 milyar euro kredi alacakhttps://t.co/zxHLotdDZe pic.twitter.com/Z40Deg6vZa — ABC Gazetesi (@abcgazete) October 15, 2021

Часть турецких аналитиков раскритиковала отчет ЕК. Так, председатель Центра экономических и внешнеполитических исследований (EDAM) Синан Ульген оказался разочарован тем, что Европа постоянно повторяет позицию Греции и Кипра касательно границ морских юрисдикции в Средиземном море.

«Создается впечатление, что все зависит от Турции, но на самом деле это не так. ЕС также должен обладать политической готовностью двигаться вперед», — сказал он в интервью Al Monitor.

Директор консалтинговой компании Eurasia Group, журналист Эмре Пекер в своем аккаунте в Twitter указал на реалистичность положения дел вокруг членства Анкары в европейском альянсе.

«ЕС называет все своими именами после десятилетия танцев вокруг реальности. Турция отвечает некоторым законным, но в основном усталым аргументом о двойных стандартах. Статус-кво гарантирует: [перспективы на] членство так же мертвы, как и с 2007/8, а транзакционные сделки определяют отношения», — считает он.

The #EU calls it like it is after a decade of dancing around the reality. #Turkey responds with some legit, but mostly tired double-standards argument. Status quo ensues: membership as dead as it has been since 2007/8, transactional deals driving relations https://t.co/BLtcTluK7F — Emre Peker (@EPspin) October 20, 2021

Оппозиционная «Республиканская народная партия» (РНП), комментируя последний документ Еврокомиссии, подчеркнула, что рассматривает полное членство Турции в ЕС как фундаментальную цель на оси основополагающих ценностей основателя страны Мустафы Кемаля Ататюрка. По словам депутата партии Унала Чевикоза, вступление в «европейскую семью» позволит туркам стать «равными членами современного мира». К словам членов этой фракции стоит прислушаться, поскольку именно ее представители опережают Эрдогана по популярности согласно опросам.

Депутат «Партии демократии и прогресса» (DEVA) Мустафа Йенероглу также считает вступление в ЕС неотъемлемой целью страны, в связи с чем власти должны предпринимать конкретные шаги в этом направлении.

«В докладе [Еврокомиссии] почти сфотографировано плачевное состояние Турции: демократические институты и механизмы не работают. Инструменты баланса и контроля ослаблены. <…> Президент и правительство не предпринимают шагов для обеспечения независимости судебной системы», — отметил парламентарий.

DEVA’dan AB raporu değerlendirmesi: AB üyeliği vazgeçilmezdir https://t.co/gEn6vDTTSw — duvaR (@gazeteduvar) October 20, 2021

В свою очередь, официальная Анкара также подтвердила свой курс на Европу. Заместитель главы МИД Турции Фарук Каймакчи считает, что освободившееся место в Евросоюзе после Brexit может занять как раз Анкара.

«Мы считаем, что турецкое самосознание связано с Западом. И это будет подтверждено ее членством в ЕС. Для нас это все еще стратегический и продолжающийся процесс», — сказал чиновник.

По данным соцопроса, проведенного исследовательской компанией MetroPoll в феврале 20201 года, 58,4% граждан Турции хотели бы, чтобы их страна вошла в ЕС, а 30,5% — выступают против этого. При этом в статистике прослеживается тренд: с 2018 года число поддерживающих европейский вектор растет. Однако до показателей 2005 года еще далеко — тогда 75,9% однозначно говорили «за».

Возможно, рост проевропейских настроений вызван протестной реакцией на исламизацию и османизацию, отчетливо набирающих обороты. Светская прослойка страны, которая вдохновлялась идеями Ататюрка, тяготеет к Европе, а не к мусульманским государствам. Кроме того, большей части современной молодежи не близки консервативные посылы правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР).

Однако граждане прекрасно понимают, что Турция находится в листе ожидания с 2005 года и все это время интеграция откладывалась на потом. Поэтому, даже несмотря на последние заявления Эрдогана и его правительства, едва ли стоит ожидать вступления Анкары в Евросоюз при действующей власти.

Таким образом, республика оказалась в тупиковом состоянии: с одной стороны, членство в евроблоке отвечает интересам большинства граждан и дает перспективы для сближения с так называемым «цивилизованным миром», с другой — ради евроинтеграции необходимо заняться децентрализацией власти, выполнять директивы Брюсселя и сбавить обороты во внешней политике. Сложно представить, что Анкара готова отказаться от перечисленных бонусов свободного плавания. Поэтому Эрдогану в свойственной ему манере придется играть на два фронта: обещать вступить в ЕС, но в то же время идти наперекор европейским ценностям.

1 Организация запрещена на территории РФ.