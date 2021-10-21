Путин назвал ситуацию в Афганистане одним из сложнейших вопросов

Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет очень серьезное значение для большинства стран.

Во время выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер отметил, что все страны хотят иметь на своих границах стабильное афганское государство. При этом от добавил, что ситуация в Афганистане, где к власти пришли талибы (представители запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1), является одним из сложнейших вопросов.

По словам Путина, в стране сохраняется присутствие различных террористических группировок. Он также заявил о необходимости помогать Афганистану восстанавливать свою экономику, а также добиться «разморозки» афганских активов.

1 Организация запрещена на территории РФ.