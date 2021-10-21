Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 20:11
20:09
Происшествия
Двух угонщиков каршеринговых автомобилей задержали в Екатеринбурге
20:09
Экономика
Путин: «Газпром» не получает сверхприбыли от поставок газа на рынок Европы
20:08
Армия
Корпус морской пехоты США оснастят новыми катерами MMRC австралийского производства
20:08
Экономика
Владимир Путин назвал «бумажным» спотовый газ в Европе
20:07
Экономика
Путин: увеличение экспорта газа в Европу возможно после запуска «Северного потока — 2»
20:07
Происшествия
В Ивановской области достали из водоема труп пропавшего 15 октября мужчины
20:06
Общество
Новые праздники в честь Перуна и Бандеры могут появиться в украинском календаре
20:05
Общество
Парки и скверы в Петербурге закроются 21 октября из-за сильного ветра
20:05
Политика
Путин указал на добровольный уход Меркель с поста канцлера Германии
20:02
Экономика
Депутат Бессараб назвала способ возврата потерянной в 1990-е годы пенсии
Все новости

Власти ЦАР поблагодарили женщин за вклад в восстановление сельскохозяйственного сектора
Весь мир
Власти ЦАР поблагодарили женщин за вклад в восстановление сельскохозяйственного сектора
wikipedia.org  /  Juliette Humble/DFID/CC BY 2.0

Банги, 21 октября. Министр по гендерным вопросам, защите прав женщин, семьи и детей Центральноафриканской Республики Маргарита Рамадан поблагодарила представительниц прекрасного пола за вклад в развитие сельского хозяйства ЦАР.

«Правительство ценит ваше активное участие в борьбе с голодом и отсутствием продовольственной безопасности. Воспитание детей и благополучие семей во многом зависят от смелых центральноафриканок, которые без отдыха трудятся на благо страны», — заявила Рамадан.

Министр напомнила, что женщины в ЦАР производят более 80% продуктов и поднимают качество жизни в общинах. Также глава ведомства рассказала, что правительство заинтересовано в расширении прав и возможностей тружениц аграрного сектора:

«Власти республики и лично президент Фостен-Арканж Туадера обязуются усилить поддержку сельских женщин. Вашу роль в восстановлении государства невозможно переоценить!»

Ранее первая леди Центральноафриканской Республики Тина Маргарита Туадера выступила на шестом съезде женского министерства Церкви адвентистов седьмого дня. Она призвала соотечественниц приложить максимальные усилия для развития ЦАР.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Власти ЦАР поблагодарили женщин за вклад в восстановление сельскохозяйственного сектора
африка цар
Комментировать