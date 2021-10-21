Власти ЦАР поблагодарили женщин за вклад в восстановление сельскохозяйственного сектора

Банги, 21 октября. Министр по гендерным вопросам, защите прав женщин, семьи и детей Центральноафриканской Республики Маргарита Рамадан поблагодарила представительниц прекрасного пола за вклад в развитие сельского хозяйства ЦАР.

«Правительство ценит ваше активное участие в борьбе с голодом и отсутствием продовольственной безопасности. Воспитание детей и благополучие семей во многом зависят от смелых центральноафриканок, которые без отдыха трудятся на благо страны», — заявила Рамадан.

Министр напомнила, что женщины в ЦАР производят более 80% продуктов и поднимают качество жизни в общинах. Также глава ведомства рассказала, что правительство заинтересовано в расширении прав и возможностей тружениц аграрного сектора:

«Власти республики и лично президент Фостен-Арканж Туадера обязуются усилить поддержку сельских женщин. Вашу роль в восстановлении государства невозможно переоценить!»

Ранее первая леди Центральноафриканской Республики Тина Маргарита Туадера выступила на шестом съезде женского министерства Церкви адвентистов седьмого дня. Она призвала соотечественниц приложить максимальные усилия для развития ЦАР.