Путин заявил, что законодательство о российском гражданстве должно быть более либеральным

Сочи, 21 октября. Законодательство о российском гражданстве должно быть более либеральным, в том числе и из-за требования рынка труда, заявил президент России Владимир Путин.

Сейчас необходимо совершенствовать сам инструмент вступления в гражданство. Об этом глава государства сообщил в рамках пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Законодательство должно быть более либеральным, мы думаем над этим», — подчеркнул российский лидер.

Также в ходе своего выступления Владимир Путин указал на отсутствие ограничения свободы слова в дискуссиях об истории в России. По его словам, никаких ограничений свободы слова в вопросах, касающихся исторической памяти в стране, нет.