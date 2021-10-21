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Путин заявил, что законодательство о российском гражданстве должно быть более либеральным

  /   Обновлено: 21 октября 2021 19:36
Общество
Путин заявил, что законодательство о российском гражданстве должно быть более либеральным
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Сочи, 21 октября. Законодательство о российском гражданстве должно быть более либеральным, в том числе и из-за требования рынка труда, заявил президент России Владимир Путин.

Сейчас необходимо совершенствовать сам инструмент вступления в гражданство. Об этом глава государства сообщил в рамках пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Законодательство должно быть более либеральным, мы думаем над этим», — подчеркнул российский лидер.

Также в ходе своего выступления Владимир Путин указал на отсутствие ограничения свободы слова в дискуссиях об истории в России. По его словам, никаких ограничений свободы слова в вопросах, касающихся исторической памяти в стране, нет.

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