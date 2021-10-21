Путин: после саммита в Женеве Россия и США находятся на правильном пути

Сочи, 21 октября. Встреча с президентом США Джо Байденом в Женеве была в целом продуктивной, заявил российский лидер Владимир Путин.

Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, Путин отметил, что ему после встречи показалось, будто Вашингтон действительно нацелен на возрождение отношений с Москвой.

«Можно смело констатировать, что после саммита в Женеве РФ и США на правильном пути», — высказался глава государства.

Президент РФ добавил, что считает косвенным влиянием своей встречи с Байденом увеличением товарооборота между Россией и США на 23%.

Ранее Путин прокомментировал призывы открыть границы. Глава государства отметил, что в последние десятилетия многие жонглировали броскими концепциями, согласно которым роль государства провозглашалась устаревшей и уходящей.