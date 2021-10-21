Президентский совет Ливии обсудил с военным комитетом вывод наемников из страны

Триполи, 21 октября. Председатель Президентского совета Мухаммад аль-Манфи обсудил с членами Совместного военного комитета «5+5» (СВК) механизмы вывода наемников с территории Ливии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На заседании присутствовали заместители главы госоргана Абдалла аль-Лафи и Муса аль-Куни, а также премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба, исполняющий обязанности министра обороны.

Политики поговорили с высокопоставленными офицерами сил западного региона о плане по эвакуации боевиков и иностранных войск из страны. Они рассмотрели механизм, о котором договорились члены СВК на последней встрече в Женеве.

На днях заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло обсудила с ливийскими военными вопросы безопасности и аспекты, связанные с соблюдением режима прекращения огня.

Глава Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман ранее сообщил, что на западе Ливии сохраняется присутствие сирийских наемников. Их численность он оценил в 18 тысяч человек.