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Президентский совет Ливии обсудил с военным комитетом вывод наемников из страны
Весь мир
Президентский совет Ливии обсудил с военным комитетом вывод наемников из страны
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 21 октября. Председатель Президентского совета Мухаммад аль-Манфи обсудил с членами Совместного военного комитета «5+5» (СВК) механизмы вывода наемников с территории Ливии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На заседании присутствовали заместители главы госоргана Абдалла аль-Лафи и Муса аль-Куни, а также премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба, исполняющий обязанности министра обороны.

Политики поговорили с высокопоставленными офицерами сил западного региона о плане по эвакуации боевиков и иностранных войск из страны. Они рассмотрели механизм, о котором договорились члены СВК на последней встрече в Женеве.

На днях заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло обсудила с ливийскими военными вопросы безопасности и аспекты, связанные с соблюдением режима прекращения огня.

Глава Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман ранее сообщил, что на западе Ливии сохраняется присутствие сирийских наемников. Их численность он оценил в 18 тысяч человек.

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