Путин пообещал, что СМИ-иноагентам не будут «отрубать башку» за их деятельность

Сочи, 21 октября. Средствам массовой информации следует работать, как и прежде, так как иностранных агентов не отдают под суд и «не отрубают башку», рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Соответствующим заявлением глава государства поделился во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. По его словам, дело не в оппозиции, определенном деятеле или СМИ. Законодательство не запрещает иметь собственное мнение, только деньги из-за рубежа должны быть окрашены, добавил президент.

«Это право российского общества. Когда вы сказали, что нет приговора... Его нет действительно. Вот с Миледи был приговор, ей башку отрубили, а здесь никто ничего не рубит. Как работали, так и работаете. Спасибо, что обратили внимание», — подчеркнул Путин.

Ранее на заседании он сообщил, что инструмент признания иностранными агентами необходимо совершенствовать и никогда им не злоупотреблять. Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иностранных агентах.