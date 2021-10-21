Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 21:36
21:32
Политика
Путин озвучил результат своей работы на посту президента России
21:31
Весь мир
Россия и Франция обсудили кризис безопасности Мали
21:29
Политика
Путин «снизил» перспективы ОБСЕ и Совета Европы на дальнейшее существование
21:26
Политика
Путин назвал ядерное оружие огромной ответственностью держав
21:24
Политика
Путин рассказал о поездках на электромобилях в Ново-Огарево
21:24
Общество
Фильмы Ридли Скотта и Уэса Андерсона выйдут в России позже запланированных дат
21:19
Шоу-бизнес
Показавшая нового жениха Волочкова обратилась к его бывшим возлюбленным
21:16
Шоу-бизнес
Башаров посоветовал обвинившей его в насилии экс-супруге Архаровой меньше пить
21:14
Шоу-бизнес
Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория показала фигуру после похудения на 20 кг
21:11
Общество
Отказавшаяся принять премию «Старушка года» Елизавета II отменила поездку из-за врачей
Все новости

На сцене МГТ состоялась премьера спектакля «Путешествие Мармелана»
Видео

Спектакль рассказывает историю об удивительной кругосветной экспедиции «обойного человечка» Мармелана и его друзей. Губернский театр приглашает юных зрителей на премьеру 23 и 24 октября.

Сказку про забавного человечка Мармелана и его друзей, живущих в зарослях травы и цветов на обоях квартиры, сочинил известный поэт Григорий Кружков. А путь на сцену этому произведению открыл режиссер Юрий Алесин.

«Этот спектакль, в первую очередь, про ребенка. Каждый ребенок является открывателем своего мира, и в данном случае Мармелан — это тоже ребенок, а все остальные куклы — это взрослые. Взаимодействуя с ними, он открывает что-то новое не только для себя, но и для них», — рассказал режиссер спектакля.

Сказка «Путешествие Мармелана» — новый опыт для артистов Московского Губернского театра. Живые актеры взаимодействуют с плоскими куклами, обойными человеками», и попадают вместе с ними в веселые приключения.

«По сюжету мы [с актером Евгением Сыркиным] брат и сестра, которые в детстве играли, смотрели на обои. Мы себе придумали, каких-то людей, человечков, с которыми потом начинали играть», — рассказала исполнительница одной из ролей Юлия Пилипович.

Сказочная история превращается в увлекательную игру. Она не оставит равнодушными детей и напомнит о детстве взрослым.

«Спектакль о чудесах, о том, что нужно верить в них. Важно не терять своего маленького внутреннего ребенка, помнить о детстве, хоть иногда смотреть на мир глазами ребенка. Это очень здорово», — отметил актер Евгений Сыркин.

Зрителей Московского Губернского театра ждут невероятные приключения. Вместе с героями они откроют «закон Мармелана»: что планету можно обойти кругом и вернуться на то же самое место, откуда ушел, но только если все время идти вперед, ничего не боятся и никуда не сворачивать.

Премьера спектакля «Путешествие Мармелана» состоится 23 и 24 октября.

Вернуться назад

Все новости / Видео / На сцене МГТ состоялась премьера спектакля «Путешествие Мармелана»
дети спектакль московский губернский театр взрослые путешествие мармелана
Комментировать