На сцене МГТ состоялась премьера спектакля «Путешествие Мармелана»

Спектакль рассказывает историю об удивительной кругосветной экспедиции «обойного человечка» Мармелана и его друзей. Губернский театр приглашает юных зрителей на премьеру 23 и 24 октября.

Сказку про забавного человечка Мармелана и его друзей, живущих в зарослях травы и цветов на обоях квартиры, сочинил известный поэт Григорий Кружков. А путь на сцену этому произведению открыл режиссер Юрий Алесин.

«Этот спектакль, в первую очередь, про ребенка. Каждый ребенок является открывателем своего мира, и в данном случае Мармелан — это тоже ребенок, а все остальные куклы — это взрослые. Взаимодействуя с ними, он открывает что-то новое не только для себя, но и для них», — рассказал режиссер спектакля.

Сказка «Путешествие Мармелана» — новый опыт для артистов Московского Губернского театра. Живые актеры взаимодействуют с плоскими куклами, обойными человеками», и попадают вместе с ними в веселые приключения.

«По сюжету мы [с актером Евгением Сыркиным] брат и сестра, которые в детстве играли, смотрели на обои. Мы себе придумали, каких-то людей, человечков, с которыми потом начинали играть», — рассказала исполнительница одной из ролей Юлия Пилипович.

Сказочная история превращается в увлекательную игру. Она не оставит равнодушными детей и напомнит о детстве взрослым.

«Спектакль о чудесах, о том, что нужно верить в них. Важно не терять своего маленького внутреннего ребенка, помнить о детстве, хоть иногда смотреть на мир глазами ребенка. Это очень здорово», — отметил актер Евгений Сыркин.

Зрителей Московского Губернского театра ждут невероятные приключения. Вместе с героями они откроют «закон Мармелана»: что планету можно обойти кругом и вернуться на то же самое место, откуда ушел, но только если все время идти вперед, ничего не боятся и никуда не сворачивать.

Премьера спектакля «Путешествие Мармелана» состоится 23 и 24 октября.