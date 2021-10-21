Плюс-сайз модель Юлию Рыбакову могут признать банкротом из-за многомиллионного долга

Екатеринбург, 21 октября. Модель и бизнес-леди Юлия Рыбакова стала ответчиком в деле о взыскании крупной денежной суммы. Адвокат истца Андрей Еланцев раскрыл подробности разбирательства в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей.

Юрист представляет компанию ООО «Автоматизация энергетических производств» и работает вместе с адвокатом Валерией Рытвиной. Отмечается, что за последние годы они смогли выиграть два суда.

«Мы выиграли у нее два дела. В одном случае ее фирма «ЛФ Продакшн» взяла деньги у моего клиента, деньги не вернула. Мы их взыскали, ну как — получили судебный акт, что она нам должна вернуть. Получается, денег у нее нет, она вернуть не может. Мы подали на банкротство», — отметил собеседник издания.

В рамках процедуры банкротства Рыбакова, которая сменила фамилию и стала Медведевой, была привлечена к субсидиарной ответственности на 13 миллионов рублей. Эта сумма станет пожизненным долгом для модели, и пока она его не погасит, он не спишется. В рамках этой процедуры, как отмечает адвокат, стало известно, на что модель потратила деньги.

«Деньги от компании она потратила не по назначению – рисовала комиксы со своим изображением, выпускала какие-то журналы, ее прославляющие (занималась своим пиаром)», — поделился Еланцев.

Адвокат рассказал, что в 2018 году Рыбакова взяла деньги под расписку через физическое лицо. Долг в размере 105 миллионов рублей она должна была отдать в течение непродолжительного времени, но не смогла. Судебное разбирательство по этому иску длилось почти год, поскольку денег у бодипозитивщицы нет, а все покупки она оформляла на третьи лица.

Ранее стало известно, что бизнес-леди на одолженные деньги приобрела элитную недвижимость в столице стоимостью 70 миллионов рублей и автомобиль Mercedes.