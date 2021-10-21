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Главы минобороны стран НАТО утвердили новый глобальный план защиты Альянса
Армия
Главы минобороны стран НАТО утвердили новый глобальный план защиты Альянса
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 21 октября. Главы оборонных ведомств стран НАТО утвердили новый глобальный план обороны Альянса, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

По его словам, принятие соответствующего документа было необходимо для того, чтобы защитить один миллиард жителей стран НАТО от любых угроз. Он подчеркнул, что были установлены новые целевые задачи по наращиванию оборонного потенциала Альянса. Стоит отметить, что ранее в Североатлантическом альянсе говорили о разработке нового плана защиты от якобы возможного нападения России.

«Если будет такой крупный конфликт, то это потребует действий во всей зоне проведения операций», — говорилось в сообщении.

Отмечалось также, что военный блок по-прежнему считает «сдерживание» России одной из главнейших задач, несмотря на то, что в последнее время Альянс сместил центр внимания на «китайскую проблематику».

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