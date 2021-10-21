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Маркетолог Григорьев объяснил, зачем на самом деле Дональду Трампу нужна своя соцсеть
Политика
Маркетолог Григорьев объяснил, зачем на самом деле Дональду Трампу нужна своя соцсеть
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Решение Дональда Трампа о том, где разместить серверы своей соцсети, станет очень показательным. Об этом в беседе с ФАН заявил маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что экс-президент США объявил о создании собственной соцсети.

«Площадку эту создают с горизонтом в пять лет. Сравнивать метавселенную Марка Цукерберга с этим проектом просто некорректно. Республиканцам нужен свой коммуникационный канал в преддверии грядущих выборов в Конгресс в 2022 году. Трамп его создает. У него есть нужный опыт. Посмотрите, как он работал в Twitter во время своей предвыборной кампании. Его страница по влиянию на массовую аудиторию перекрыла тот же CNN с тысячами сотрудников. Писал почти все он лично сам», — сообщил специалист.

Николай Григорьев также обратил внимание на одно крайне важное для судьбы нового проекта обстоятельство.

«Возникает вопрос, на каких серверах будет размещена эта соцсеть. Как мы уже знаем, закрывать могут не только мессенджеры, но и владельцев серверов. В частности это показала Amazon», — пояснил собеседник ФАН.

фото из личного архива Николая Григорьева /

В завершение он добавил, что любой выбор Дональда Трампа волей-неволей станет очень символичным.

«Я сам с интересом буду следить, где будут физические серверы этой сети. Если Трамп осмелится разместить их за пределами США, это будет определенная квалификация им современного состояния американской демократии. Это скажет об уровне доверия, заметьте, не самого рядового американца», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН объяснил, зачем Facebook решил сменить название. По его мнению, социальные сети, которые не займутся созданием своей метавселенной, исчезнут через десять лет.

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трамп соцсеть маркетолог
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