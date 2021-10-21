Le Potentiel Centrafricain: Политика Туадера даст ЦАР шанс на мирную жизнь

Банги, 21 октября. Решение президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера об одностороннем прекращении огня даст населению страны шанс на мирную жизнь, считают аналитики издания Le Potentiel Centrafricain.

«Глава государства прикладывает максимальные усилия для выполнения обязательств перед гражданами ЦАР. Все его действия направлены на обеспечение безопасности населения. Отец нации в очередной раз проявил мудрость, отказавшись от насилия ради светлого будущего», — говорится в материале.

Журналисты считают, что политика президента наглядно демонстрирует его единство с народом. С 2016 года Туадера работает над восстановлением республики и реализует обещания, которые дал избравшим его центральноафриканцам.

«Настоящий мир — результат открытого диалога между сыновьями и дочерями страны. Мы должны дать миру шанс и отказаться от зверств», — заявил Туадера.

Ранее лидер ЦАР поблагодарил жителей провинции Омбелла-Мпоко за вклад в восстановление республики. Президент отметил достижения граждан, проявивших мужество и стойкость перед лицом угрозы радикальных группировок.