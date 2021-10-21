Путин призвал «быть аккуратными» в ответ на ущемление RT за рубежом

Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин заявил об ответных мерах за ущемление телеканала RT за рубежом.

Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, он прокомментировал блокировку телеканала в ФРГ.

«Надо быть аккуратными, если кто-то где-то совершает ошибки», — высказался российский лидер.

Как заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян, она перестала летать в США «на всякий случай», чтобы не попасть в тюрьму из-за закона об иноагентах.

Ранее в Кремле заявили, что действия YouTube в отношении двух каналов RT носят характер цензуры и нарушают российское законодательство.