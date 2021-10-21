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Путин призвал «быть аккуратными» в ответ на ущемление RT за рубежом
Политика
Путин призвал «быть аккуратными» в ответ на ущемление RT за рубежом
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин заявил об ответных мерах за ущемление телеканала RT за рубежом.

Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, он прокомментировал блокировку телеканала в ФРГ.

«Надо быть аккуратными, если кто-то где-то совершает ошибки», — высказался российский лидер.

Как заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян, она перестала летать в США «на всякий случай», чтобы не попасть в тюрьму из-за закона об иноагентах.

Ранее в Кремле заявили, что действия YouTube в отношении двух каналов RT носят характер цензуры и нарушают российское законодательство.

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