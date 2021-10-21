Первая леди ЦАР посадила саженцы деревьев на территории столичной школы

Банги, 21 октября. Первая леди Центральноафриканской Республики Тина Маргарита Туадера приняла участие в посадке деревьев на территории школы Benz-vi. Мероприятие является одним из этапов борьбы с последствиями изменения климата.

«Инициатива призвана поддержать правительство и население ЦАР в решении проблемы опустынивания Африки», — заявила супруга национального лидера.

Также на мероприятии присутствовала представительница Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Натали Боукли.

«Национальный вклад (CDN) является эффективным инструментом для сохранения природы Центральноафриканской Республики. С его помощью к 2030 правительство сможет справиться с проблемой обезлесения и повышением средней температуры, к которому оно приводит. Властям необходимо массово высаживать деревья и обеспечить население солнечными печами, чтобы сократить потребление древесины и угля», — объяснила дипломат.

Ранее в ЦАР отметили национальный День Дерева. В честь праздника президент республики Фостен-Арканж Туадера посадил саженец и призвал местных жителей оказать правительству помощь в решении экологических проблем.