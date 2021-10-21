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При разборе завалов в банке Мосула обнаружено не менее 175 мешков с деньгами
Весь мир
При разборе завалов в банке Мосула обнаружено не менее 175 мешков с деньгами
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Оттер

Багдад, 21 октября. В ходе расчистки здания Центрального банка Ирака в Мосуле рабочие обнаружили более 170 мешков с деньгами, спрятанных под полом.

Как сообщается, деньги были помещены туда сотрудниками этого отделения незадолго до захвата города боевиками «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в 2014 году. Всего террористы похитили из этого банка несколько сотен миллионов долларов, а также золотые слитки. В открытых рабочими упаковках, как сообщают пользователи социальных сетей, находится национальная валюта, имеющая намного меньшую стоимость — в основном купюры номиналом в 250 и 1000 иракских динаров. На данный момент из тайника извлечено 175 мешков.

Несмотря на то что пачки денег упакованы в полиэтиленовые пакеты, все они значительно пострадали после затопления — авария произошла из-за авиационного удара, которые нанесла международная коалиция во время операции против ИГ в Мосуле. Как сообщается, найденную валюту придется утилизовать.

Глава отделения банка Хосейн Лазим пояснил, что никто не ожидал подобной находки — деньги были обнаружены во время операции по поиску мин и взрывных устройств, которые боевики могли заложить перед отступлением. Работы по расчистке завалов начались в рамках восстановления поврежденной инфраструктуры города, который понес серьезный ущерб после захвата террористами, назвавшими его «столицей халифата», и при его освобождении в 2017 году.

Это не первая такая находка в этом году — в апреле в руинах одного из домов иракские службы безопасности обнаружили около 1,6 млн долларов, 17,5 млн иракских динаров (около 12 тысяч долларов) и значительное количество серебра и золота. На тайник боевиков удалось выйти по наводкам местных жителей. Найденные деньги и драгоценные металлы были отобраны террористами у мирного населения.

Также в этом месяце власти Ирака заявили о захвате главного казначея ИГ Хаджи Хамида. Руководство страны не раскрывало детали операции, упомянув лишь о том, что она была проведена в тесном сотрудничестве с Анкарой. Однако агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Багдаде сообщило, что террорист был пойман на севере Сирии, где скрывался долгое время, после чего был доставлен самолетом из Турции в Ирак.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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